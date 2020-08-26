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«Грузинская мечта» собирается криминализировать «запугивание избирателей»
26.08.2020 16:27
Правящая партия Грузии собирается криминализировать «запугивание избирателей»
Правящая партия «Грузинская мечта», основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили собирается внести поправки в закон о выборах, сделав уголовно наказуемым «запугивание или принуждение избирателя». Об этом 26 августа заявил председатель парламента и один из лидеров «Мечты» Арчил Талаквадзе.
Он уверяет, что законопроект об изменениях уже готов и сегодня же будет зарегистрирован в парламенте. В случае его принятия изменения войдут в Уголовный и Избирательный кодекс.
Спикер парламента Грузии также рассказал и о возможных вариантах наказания, — «запугивание и/или принуждение» будет караться штрафом или домашним арестом от полугода до двух лет. Предусмотрено и тюремное заключение до трех лет. Другие детали политик не уточнил.
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