

«Грузинская мечта» собирается криминализировать «запугивание избирателей»

26.08.2020 16:27





Правящая партия Грузии собирается криминализировать «запугивание избирателей»



Правящая партия «Грузинская мечта», основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили собирается внести поправки в закон о выборах, сделав уголовно наказуемым «запугивание или принуждение избирателя». Об этом 26 августа заявил председатель парламента и один из лидеров «Мечты» Арчил Талаквадзе.



Он уверяет, что законопроект об изменениях уже готов и сегодня же будет зарегистрирован в парламенте. В случае его принятия изменения войдут в Уголовный и Избирательный кодекс.



Спикер парламента Грузии также рассказал и о возможных вариантах наказания, — «запугивание и/или принуждение» будет караться штрафом или домашним арестом от полугода до двух лет. Предусмотрено и тюремное заключение до трех лет. Другие детали политик не уточнил.



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