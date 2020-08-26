

Капанадзе об инициативе «Грузинской мечты»: Хотят показаться международным наблюдателям белыми и пушистыми

26.08.2020 17:02





По словам руководителя избирательного штаба «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, ограничения в Избирательном кодексе уже существуют, а подобными изменениями «Грузинская мечта» пытается продемонстрировать международным наблюдателям, что власти намерены пресечь всякое давление на избирателя.



Как говорит Серги Капанадзе, подобные ограничительные меры не действуют в отношении «Грузинской мечты» и приближенных к ней лиц, и « существует уже множество примеров этого».



«Все это и так было наказуемо, и как видно, они хотят показаться международным наблюдателям белыми и пушистыми, что, мол, вот они вносят в закон изменения… Не было ни одного случая, чтобы был наказан какой-либо публичный служащий или должностное лицо «Грузинской мечты». Мы помним такие большие дела как, к примеру, дело Кердзая, помним, каково насилие в предвыборный период, однако никто не наказан. Наверное, они и сейчас не сделают этого, я убежден в этом, потому что, это лишь пускание пыли в глаза, будто они что-то хотят и намерены сделать. Реальной проблемой будет исполнение этого в дальнейшем и этого они действительно не исполнят», - заявил Серги Капанадзе.



Для справки, «Грузинская мечта» выходит с инициативой внести в Избирательный кодекс изменения, предполагающие жесткие санкции за принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования. Согласно этой инициативе, в частности, в Кодексе будет указано то, что в случае подобных нарушений на совершивших их лиц будет возлагаться уголовная ответственность.



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