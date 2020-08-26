Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Литва предлагает ввести санкции против 118 чиновников Беларуси


26.08.2020   17:27


МИД Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении 118 должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих.
Как передает Укринформ, об этом заявила советник министра Раса Якилайтене, пишет Delfi.

"Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции", - сказала она.

Ранее МИД предлагал включить в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 30 человек.

Лицам, включенным в "черный список", будет запрещен въезд в Литву.

Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Евросоюз также обсуждает возможность введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

В ходе протестов по стране более 6 тысяч человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. По данным правозащитников, около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна