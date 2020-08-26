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Литва предлагает ввести санкции против 118 чиновников Беларуси
26.08.2020 17:27
МИД Литвы предлагает ввести национальные санкции в отношении 118 должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и чрезмерное применение силы против мирных протестующих.
Как передает Укринформ, об этом заявила советник министра Раса Якилайтене, пишет Delfi.
"Министерство иностранных дел передало в Министерство внутренних дел уточненный список. Сейчас в нем 118 лиц, на которых предлагается наложить санкции", - сказала она.
Ранее МИД предлагал включить в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 30 человек.
Лицам, включенным в "черный список", будет запрещен въезд в Литву.
Окончательное решение примет министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Евросоюз также обсуждает возможность введения персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.
Как сообщал Укринформ, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
В ходе протестов по стране более 6 тысяч человек были задержаны, они находились в заключении до 10 дней, их местонахождение было неизвестно. По данным правозащитников, около 450 из них были избиты, их унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.
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