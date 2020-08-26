

Самадашвили: Существует угроза, что «ГМ» использует ужесточенное законодательство именно против оппозиции

26.08.2020 18:05





Существует угроза, что «Грузинская мечта» использует ужесточенное законодательство именно против оппозиции, - так расценивает одна из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили инициативу «Грузинской мечты», предполагающую установление уголовной ответственности за принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования.



По словам, Саломе Самадашвили, этой инициативой «Грузинская мечта» хочет создать иллюзию для наблюдательных организаций, будто намерена устранять зафиксированные во время выборов проблемы.



«Думаю, что это просто попытка, создать для международных наблюдательных организаций иллюзию, будто «Грузинская места» собирается по-другому вести себя на этих выборах, и устранить те главные проблемы, что были зафиксированы на предыдущих выборах. Между тем сегодняшняя власть не расследовала ни одного зафиксированного факта насилия и подкупа.



Более того, в условиях избирательного и политически мотивированного правосудия, существует угроза того, что «Грузинская мечта» использует ужесточенное законодательство именно против оппозиции, а не для того, чтобы прошли действительно свободные и справедливые выборы», - заявила Самадашвили.



Вместе с тем она откликнулась и на заявление председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе о том, что «Грузинская мечта» сможет сформировать большинство и укомплектовать будущее правительство. По словам Саломе Самадашвили, «Грузинская мечта» знает, что выборы 2020 неизбежно приведут к смене власти.



Для справки, «Грузинская мечта» выходит с инициативой внести в Избирательный кодекс изменения, предполагающие уголовную ответственность за принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования.



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