

«Проблемой является не закон, а его исполнение» - оппозиция

26.08.2020 20:26





«Это и до сих пор все было наказуемо, проблема в исполнении закона», - так оценивают в оппозиции инициативу правящей партии о внесении изменений в избирательный кодекс, согласно которым в случаях принуждения, запугивания и нарушения тайны голосования «будут определены строгие санкции».



Как заявил в беседе с «Формулой» депутат «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, эта инициатива правящей команды является попыткой понравиться международным партнерам:



«Это и до сих пор все было наказуемо. Проблема была не в законе, а проблема была в исполнении закона. Я не припомню ни одного человека, которого наказали бы либо за взяточничество, либо за насилие, либо за принуждение. Это для того, чтобы понравиться нашим партнерам, что вот, какие мы хорошие вещи делаем. Реально, это уже было в законе. Если не будет исполнения, каким бы не был хорошим закон, он не будет иметь никакого смысла. Юридическое основание для наказания у них и до сих пор было», - заявляет Капанадзе.



«У «Грузинской мечты» желает продемонстрировать, что она проведет справедливые выборы. Давление, запугивание, взяточничество, это те проблемы, о которых шла речь во время оценки прошедших выборов соответствующими международными структурами. Этими изменениями они хотят создать у международных наблюдателей иллюзию, что они хотят провести выборы по другим правилам. Однако в то время, когда в стране нет справедливого суда, следственные структуры политизированы и управляются «Грузинской мечтой», я не думаю, что подобные изменения изменят реальность. Исходя из сегодняшней реальности, это может стать дополнительным механизмом правового преследования оппозиции», заявила в беседе с «Формулой» Самадашвили.



А член «Лело-Грузия» Каха Кожоридзе считает, что внесение поправок в избирательный кодекс не изменит реальности:



«Вся Грузия знает, что «Грузинская мечта» активно сотрудничает с криминальным миром перед выборами и использует его и административные ресурсы для запугивания избирателей. Они и сейчас это сделают, и постараются все это упаковать, но реальность, опять же, будет иной. То, что принуждение избирателей, запугивание, подкуп-это преступление, уже прописано в Уголовном кодексе. Проблема не в том, что у нас плохие законы, а в том, что у нас плохая власть. То, что у нас есть и что написано, не исполняется, а то, что исполняется, исполняется выборочно. Незначительное нарушение оппозиционной партии могут превратить из мухи в слона, а собственные грубые нарушения оставить без реагирования. Сегодняшняя инициатива - это попытка украсить собственный имидж», - заявил Кожоридзе.



О том, что, в целом, любые угрозы и насилие и так наказываются согласно закону, в беседе с «Формулой» говорит исполнительный директор «Справедливых выборов» Елена Нижарадзе:



«В целом, угрозы и насилие и так караются Уголовным кодексом. Не имеет значения осуществляется с целью выборов или с другой целью… любой человек, любое насилие подлежат наказанию», - заявила Нижарадзе.



Напомним, что председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил на чрезвычайном брифинге, что правящая команда выступает с инициативой внести поправки в избирательный кодекс, согласно которым в случаях принуждения, запугивания и нарушения тайны голосования «будут определены строгие санкции. По словам Талаквадзе, в случае подобных действий будет введена уголовная ответственность, и помимо денежного штрафа и домашнего ареста, санкцией может быть также лишение свободы.



«В самом избирательном кодексе указано, что в случае подобных действий, лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Аналогичное изменение будет внесено в уголовный кодекс», - сказал он.

Соответствующие вопросы в действующей редакции Уголовного кодекса, в том числе статье 162 - воспрепятствование осуществлению воли в выборах – написано:



Воспрепятствование осуществлению воли на выборах, референдуме или плебисците -наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Кроме того, статья 164 (нарушение тайны голосования) устанавливает ответственность за нарушение тайны голосования участника выборов, референдума или плебисцита, фальсификация избирательных документов, документов референдума или плебисцита, умышленно неправильный подсчет голосов, умышленно неправильное подведение итогов выборов или умышленно неправильное установление результатов референдума или плебисцита членом избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума, либо лицом, назначенным доверенным лицом или наблюдателем в такую комиссию, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.



Пока точно неизвестно, как конкретно будут сформулированы изменения, инициированные «Грузинской мечтой».





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