

«Лело»: Принятие закона о люстрации имеет государственное значение

26.08.2020 20:30





Лидеры «Лело» Пикрия Чихрадзе и Леван Коберидзе заявила о необходимости принятия в стране закона о люстрации.



По заявлению Левана Коберидзе, для того, чтобы политическая жизнь Грузии окончательно распрощалась с советским прошлым, необходимо в стране принять законы о люстрации.



По разъяснению Левана Коберидзе, «Лело» является той партией, для которой важно работать над подобным вопросом.



«После того, как мы войдем в парламент, это будет один из первых законов, которые мы будем инициировать. Около двух лет назад у меня уже была попытка начать инициировать закон о люстрации, однако, эта инициатива не получила энтузиазма и поддержки в команде «Грузинской мечты». Именно поэтому я нахожусь в «Лело», потому что это команда, которая имеет моральное право говорить на подобные темы и ставить подобные вопросы.



Закон о люстрации будет первым, который сразу же будет инициирован «Лело» при вхождении в парламент, если мы хотим попрощаться с советским прошлым и советским мышлением, страна шла бы к прогрессу, для того, чтобы называть все своими именами; для того, чтобы будущие поколения смогли бы построить лучшую Грузию; для того, чтобы страна шла путем прогресса, немедленно надо принять закон о люстрации», - заявляет Леван Коберидзе.



Кроме того, по разъяснению Левана Коберидзе, многие пытаются преуменьшить значение законопроекта.



«Наша задача - ограничить количество тех лиц в политическом и общественном пространствах, которые сотрудничали и продолжают сотрудничать с иностранными спецслужбами, прежде всего с Россией, в то время, когда наша страна оккупирована ими.



Мы обязаны вынести этот законопроект на передний план и надеемся, что в следующем парламенте у нас будет поддержка. Не допущение этих лиц к публичным и политическим должностям может быть распространен на судебную систему и на тех судей, которые могут иметь какие-либо связи с преступными властями или со спецслужбами иностранных государств. Это та тема, которая покажет следующему поколению в стране, что сегодняшние политические лица готовы отстраняться от этих тем. Для «Лело» важно, чтобы государственные институты не были ущемлены», - заявил Леван Коберидзе.



Во время брифинга о законе люстрации и его значимости также говорила и Пикрия Чихрадзе. По ее словам, этот вопрос актуален, особенно с учетом тех обстоятельств, что Грузия является оккупированной страной и российская сила активно работает.



«Мы хотим поговорить с общественностью о законе люстрации, который неоднократно становился актуальным. Этот закон и тема не теряют своей актуальности, особенно с учетом того обстоятельства, что Грузия является оккупированной страной и российские силы действуют очень активно.



К сожалению, наши спецслужбы пока еще не находятся на должном уровне, чтобы всему эффективно противостоять. Важно защитить нашу страну от влияния российских и других спецслужб, в нашей политической, медийной и общественной жизни», - заявляет Пикрия Чихрадзе.





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