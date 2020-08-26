|
|
|
Брюссель приветствует включение Грузии к продлению ответных санкций на аннексию Крыма
26.08.2020 21:17
В заявлении, опубликованном 24 августа, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррелль приветствовал включение Грузии в решение Совета ЕС о продлении санкций в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России.
18 июня Совет постановил продлить санкции до 23 июня 2021 года.
Согласно заявлению, Грузия и другие третьи страны, которые присоединились к решению ЕС, включая Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Норвегию, «обеспечивают соответствие своей национальной политики этому решению Совета».
В рамках своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма ЕС вводит санкции в отношении экономических отношений с полуостровом, которые, среди прочего, запрещают ввоз товаров, произведенных в Крыму, если они не имеют украинских сертификатов, а также запрещают инвестирование и финансирование туризма и услуг на территории, аннексированной Россией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна