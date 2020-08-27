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В Грузии выявлено 11 новых случаев коронавируса


27.08.2020   11:10


В Грузии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 1 447. Информацию об этом распространяет Национальный центр контроля заболеваний.

Количество выздоровевших увеличилось на 40 и составляет 1 190.

В режиме карантина находятся 6 010 человек, под наблюдением в стационаре - 230.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

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