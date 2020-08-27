

Вашадзе обвиняет ЕНД в нарушении данного ими слова

27.08.2020 11:27





«Национальное движение» вновь не сдержало слово, нарушило обещание», - так расценивает лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе решение «Единого национального движения» выдвинуть кандидатом в мажоритарные депутаты в Исанском районе Тбилиси Хатию Деканоидзе.



По заявлению Вашадзе, в Исани победит самый достойный кандидат.



«К сожалению, «Национальное движение» вновь не сдержало слово, нарушило обещание. Это очень печально. Что касается Исани, там победит сильнейший. Это вы сами увидите. То, что «Национальное движение» не сдержало слово и нарушило обещание, подтверждается и заявлениями других участников соглашения. Очень сожалею… В Исани победит сильнейший», - заявил Вашадзе.



Напомним, что в Исани единим оппозиционным кандидатом в мажоритарные депутаты является Георгий Вашадзе, однако «Национальное движение» заговорило о выдвижении в этом округе собственного кандидата, после того как Вашадзе покинул оппозиционное объединение «Сила в единстве». Вчера «Нацдвижение» назвало кандидатом в мажоритарные депутаты в Исанском районе Хатию Деканоидзе.



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