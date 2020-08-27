

ЕНД объсняет свое решение выдвинуть своего кандидата в Исанском избирательном округе

27.08.2020 11:40





По словам одной из лидеров «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, соглашение о единых кандидатах в Тбилиси первым нарушил Георгий Вашадзе, который вышел из «Силы в единстве» и представил кандидатом в мажоритарные депутаты в столичном районе Сабуртало Тако Чарквиани. Как заявила Самадашвили, после этого «Национальное движение» представило кандидатом в мажоритарные депутаты в Исани Хатию Деканоидзе.



Однако как поясняет Саломе Самадашвили, в отношении других округов «Национальное движение» продолжит придерживаться достигнутого соглашения.



«Единое национальное движение» выступает за создание общего оппозиционного единства против Бидзины Иванишвили. И сегодня мы поддерживаем согласованных кандидатов, однако, в Исанском округе политическая ситуация изменилась потому, что Георгий Вашадзе покинул объединение «Сила в единстве» после того, как был назван кандидатом в мажоритарные депутаты. Он также решил представить своего политического партнера Тако Чарквиани кандидатом в мажоритарные депутаты в Сабуртало. Т.е. фактически этим решением Георгий Вашадзе первым нарушил соглашение о единых кандидатах в Тбилиси. Что касается выхода из объединения «Сила в единстве», это, разумеется, навредило его шансам получить то количество голосов в мажоритарных округах, которое необходимо для нанесения поражения кандидатам Иванишвили. Соответственно, исходя из того, что мы действительно не можем оставить упомянутый округ кандидату Иванишвили, мы решили выдвинуть собственного кандидата, который, по моему убеждению, победит в этом округе конкурента, представленного Бидзиной Иванишвили», - заявила Самадашвили.



По ее словам, кандидатура Хатии Деканоидзе была подобрана потому, что, по их оценке, она будет высококонкурентной в мажоритарном округе Исанского района.



«Исходя из специфики этого округа и конкурента, мы посчитали, что Хатия Деканоидзе будет самой высококонкурентной в упомянутом округе. В других оппозиционных округах мы продолжим выполнять то соглашение, которое было достигнуто», - заявила Самадашвили.



Для справки, «Единое национальное движение» представило Хатию Деканоидзе в качестве кандидата в мажоритарные депутаты в Исанском районе Тбилиси.



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