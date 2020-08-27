

Пенсия будет выдаваться с первого по 14 число каждого месяца - Гахария

27.08.2020 12:51





«Пенсия будет выдаваться с первого числа каждого месяца по 14 число, согласно соответствующему расписанию», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



«Одной заботы о детях недостаточно. Предметом нашей заботы являются наши заслуженные пожилые люди, пенсионеры, и здесь мы провели довольно плодотворную беседу с банковским сектором и приняли дальнейшие решения. Как вы знаете, пенсия нашим пенсионерам начисляется 14 числа каждого месяца. Это было предметом постоянного дискомфорта в отделениях банков, особенно в отделениях Liberty Bank.



Однако, в условиях пандемии, помимо дискомфорта, это несет в себе высокий риск распространения эпидемии. Как вы знаете, пожилые люди относятся к группе повышенного риска, поэтому вместе с банковским сектором мы решили начать выплачивать пенсии с первого по 14 число каждого месяца по соответствующему расписанию. Конечно, каждый пенсионер будет знать свой график, его предоставит банк, никаких технических задержек и проблем не будет.



Соответственно, главный результат должен заключаться в том, чтобы упала мобильность, очереди и наши пенсионеры имели возможность получать пенсию не в один день каждый, по всей Грузии, а с первого по 14 числа, последовательно, спокойно, и самое главное, с учетом советов эпидемиологов, чтобы предотвратить распространение вируса, особенно среди пенсионеров из группы высокого риска. Это еще один шаг, которым мы выражаем свое уважение и заботу о пожилых людях», — сказал Георгий Гахария.



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