

Состояние пациентов, пострадавших в ДТП в Шатили, на данном этапе положительное - Ратиани

27.08.2020 13:39





По словам директора Первой университетской клиники Левана Ратиани, положительная динамика наблюдается у всех троих пациентов, пострадавших в автокатастрофе на дороге в Шатили.



«По сравнению со вчерашним днем наблюдается положительная динамика. У двух из них давление стабилизировалось, т.е шоковая клиника снята. По клинико-лабораторному состоянию, а также по объективным данным состояние пациентов на данном этапе положительное. Все трое подключены к аппаратам искусственного дыхания. Надеюсь, их выздоровление будет продолжаться с такой же позитивной клиникой», — заявил Леван Ратиани.



В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в Шатили погибли 17 человек, трое пострадали. Раненых доставили в Первую университетскую клинику. По решению правительства, 25 августа объявлено днем траура в Грузии.



МВД начало расследование в связи с произошедшим по статье 276 УК Грузии.



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