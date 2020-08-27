

Голоса оппозиции будут защищать 4 бывших председателя ЦИК.

27.08.2020 14:35





Оппозиционные партии создали штаб по защите голосов избирателей. Об этом после встречи, проведенной в офисе Лейбористской партии заявил журналистам один из лидеров оппозиции Паата Давитая.



«Штабом по защите голосов избирателей было проведено первое заседание. Процесс выборов будет транслироваться в режиме онлайн, и, если будут какие-либо нарушения, за этим последует быстрое реагирование. Зураб Харатишвили, Леван Тархнишвили, Гурам Чалагашвили и Зураб Чиаберашвили будут наблюдать за избирательным процессом и строго контролировать процесс выборов, а также будут быстро реагировать, их опыт будет максимально использован. Штаб по защите голосов избирателей расширит свою работу в регионах. У нас будут встречи с представителями округов», заявил Паата Давитая.



По его словам, штаб будет работать в еженедельном режиме. Что касается встреч оппозиционных партий, подписание защитной декларации о защите голосов состоится в офисах политических партий. Следующая встреча планируется в офисе «Европейской Грузии».





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