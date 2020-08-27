

Польша разрешила въезд пострадавшим от ОМОНа белорусам



"Настоящее время" 27.08.2020 15:10



Польша разрешила безвизовый въезд десяткам пострадавших во время протестов граждан Беларуси для лечения в больницах страны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с лидерами партий, которые входят в парламент, пишет Polandin.



По его словам, правительство Польши работает над планом действий по Беларуси, предусматривающим помощь белорусскому гражданскому обществу, независимым СМИ и подвергшимся репрессиям гражданам. План включает не только облегченные правила въезда для белорусов, но и трудоустройство, а также стипендии для студентов, которых отчислили из университетов.



Матеуш Моравецкий отметил, что политики страны призвали белорусские власти освободить всех политических заключенных.



Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспар Рожкалнс предложил белорусским компаниям полностью или частично переместить свою деятельность в Латвию.



По его словам, агентство мобилизовало ресурсы для оказания поддержки предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес в Латвии. Для этого сформирована специальная команда, оперативно принимающая заявки и предлагающая возможные решения вопроса. В частности, речь идет о предоставлении так называемой стартап-визы или "синей карты" Европейского союза. Она предусматривает выдачу временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.



Правительство Чехии создает фонд помощи белорусам, пострадавшим от режима президента Александра Лукашенко. На эти цели из бюджета власти выделят 10 миллионов крон. Деньги будут направлены на помощь преследуемым людям, лечение раненых и поддержку независимых СМИ.



"Приоритетами на данный момент являются поддержка независимых СМИ, чтобы обеспечить гражданам Беларуси доступ к независимой информации. В конкретных практических областях это правовая помощь людям, потерявшим работу из-за того, что они сообщили о манипуляциях на выборах, а также юридическая помощь журналистам, подвергшимся преследованиям. Это может быть психотерапевтическая помощь людям, которые были арестованы и, по словам свидетелей, подвергались пыткам со стороны местных властей", – сказал глава МИД Чехии Томаш Петржичек.



В Беларуси третью неделю продолжаются протесты с требованием новых, честных выборов и прекращения насилия над протестующими со стороны сотрудников силовых структур. Канада, Великобритания и несколько стран ЕС, включая соседние с Беларусью Литву и Польшу, не признали результаты последних выборов в Беларуси. Ранее крупнейшие партии, представленные в Европейском парламенте, уже объявили Лукашенко персоной нон грата. Сообщается, что ЕС планирует ввести санкции против 15-20 граждан Беларуси в ближайшие недели.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее объявила, что ЕС перенаправит 53 млн евро, которые изначально предназначались белорусскому правительству, на поддержку гражданского общества в Беларуси, а также жертв полицейского насилия.



Латвия, Эстония и Литва объявили о введении национальных санкций в отношении официальных лиц Беларуси. 13 августа Литва заявила, что готова предоставить убежище белорусам, которые страдают от жестокого обращения со стороны властей.



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