

Ольшанский: Для меня решение Саакашвили о возвращении в Грузию стало полной неожиданностью

27.08.2020 17:30





В решении главы Исполнительного комитета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили о возвращении на родину нет подводных течений, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" заместитель главы исполкома реформ Александр Ольшанский.



"Для меня заявление Саакашвили стало полной неожиданностью. Дело в том, что я почти месяц болел, только в понедельник должен был выходить на работу, и лично с Михаилом не разговаривал уже несколько дней. О его решении вернуться в Грузию узнал из СМИ. Сейчас говорят о его конфликте с президентом, но это неправда. Не было никакого конфликта или чего-либо подобного. Я знаю, он постоянно общается с главой Офиса президента Андреем Ермаком, раз в несколько дней точно, и ни о каких разногласиях, даже малейших, речи нет вовсе", – сообщил Ольшанский.



Он считает, что заявление Саакашвили может быть связано с парламентскими выборами в Грузии.



"Все ищут подводные течения, но, на мой взгляд, все просто: Саакашвили действующий политик, дважды президент, фактически глава одной из крупнейших партий в Грузии. В его стране начались парламентские выборы, у его партии хороший рейтинг. Вероятно, он почувствовал необходимость своего присутствия на родине", – отметил собеседник.



По его словам, офис реформ продолжает свою работу в штатном режиме.



"Исполком реформ – это не человек, это орган. Уверен, что он будет работать. Через пару недель проведем заседание. По должности я какое-то время буду исполнять обязанности [главы исполкома], а потом, видимо, президент примет решение по этому поводу. Для всех, кто работал с Саакашвили, очевидно, что это незаурядный действующий политик высокого ранга. Он обладает потрясающей работоспособностью, он проводил столько встреч, что они не умещались в календаре, у него большой опыт преобразований, реформ, опыт работы с таким человеком бесценен", – резюмировал Ольшанский.



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