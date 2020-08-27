

В Тбилиси появятся десять транзитных автобусных коридоров

27.08.2020 19:46





В рамках транспортной реформы в Тбилиси появится десять транзитных автобусных коридоров, заявила заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе сегодня на презентации проекта.



Благодаря атобусным линиям, так называемым «баслайнам», 12 и 18-метровые автобусы каждые 10-15 минут будут перевозить одновременно 150 пассажиров по центральным улицам города.



Еще на 44 маршрутах, которые пересекаются с главными линиями, будут ездить 8, 10 и 12 метровые автобусы и маршрутные такси.



«Будет 185 городских линий и локальных участков главных коридоров, которые по большей части будут обслуживать микроавтобусы. Это те расчеты, которые сделаны, и согласно которым мы разработали тот план, который должен улучшить передвижение в городе», — заявила Битадзе.



Проект предусматривает оптимальное время, чтобы пешком добраться до автобусной остановки. На основных коридорах это расстояние в 400-450 метров, на городских линиях — 300-350 метров, а на районных — 200-250 метров.



«Люди не должны лениться дойти до автобусной остановки пешком. Мы точно знаем, какое растояние будет до автобусной остановки в этих десяти основных коридорах», — сказала Битадзе.



Заместитель мэра отметила, что после обновления существующего автопарка, муниципальный транспорт одновременно сможет перевезти 84 тысячи пассажиров, а в условиях транзитного коридора движение станет более безопасным.



«У граждан в течение многих лет не было доступа к общественному транспорту. Соответственно, покупали дешевые и доступные автомобили. В результате нашей работы, думаю, что через два года у нас будут те итоги, о которых мы мечтаем уже годы. Транзитный коридор тбилисского автобуса – это весь наш город. Это та инфраструктура, которая доведет нас до нашей главной цели. А наша главная цель – это улучшение передвижения в городе, соответственно, повышение качества проживания в этом городе, где улица распределена для всех одинаково, транспорт логически связан и так далее», — подчеркнула Битадзе.



По ее словам, когда автобусы будут ездить по выделенным линиям, их скорость практически удвоится. В столице также появится система «умных» светофоров.



Битадзе также отметила, что в Тбилиси общественный транспорт в настоящее время передвигается хаотично, так как линии зачастую дублируются.



Мэрия Тбилиси планирует создать следующие 10 транзитных автобусных коридора:



Первый коридор: улица Анны Политковской, проспект Важа-Пшавела, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, улица Горгасали, проспект монаха Габриэла Салоси.



Второй коридор: Университетская улица, проспект Важа-Пшавела, улица Пекина, проспект Руставели, улица Горгасали, Московский проспект.



Третий коридор: улица Тамарашвили, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, Московский проспект.



Четвертый коридор: проспект Чавчавадзе, проспект царицы Тамар, улица Дадиани, улица Хизанишвили.



Пятый коридор: проспект Важа-Пшавела, улица Пекина, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван и монаха Габриэля Салоси.



Шестой коридор: Университетская улица, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, улица Джавахети, улица Купрадзе.



Седьмой коридор: улица Хизанишвили, проспект Гурамишвили, проспект Церетели, проспект Руставели, улица Горгасали, улица Джавахети, улица Купрадзе.



Восьмой коридор: улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляна, проспект Церетели, Вокзальная площадь.



Девятый коридор: улица Деметре Тавдадебули, улица царя Мириана, улица Любляна, проспект маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, Университетскую улицу.



Десятый коридор: улица Хизанишвили, улица Любляна, проспект маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, улица Кавтарадзе, Университетская улица.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







