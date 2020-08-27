

Украина присоединилась к декларации ЕС по выборам в Беларуси

27.08.2020 21:33





МИД заявил, что Украина присоединилась к декларации ЕС по Беларуси, в которой Евросоюз называет президентские выборы, прошедшие в этой стране, несвободными и несправедливыми. Об этом пресс-служба МИДа сообщила в ответ на запрос «Европейской правды».



"За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года), открытая для присоединения третьих стран: "Беларусь: Декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента". Украина присоединилась к указанной декларации" - сообщили в МИД.



Речь идет о заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля, которое он сделал от имени Евросоюза 11 августа. В нем говорится, что беларуские "выборы не были ни свободными, ни справедливыми". Также Боррель отметил, что "достоверные отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ".



По словам Борреля, Евросоюз проведет "углубленный анализ" своих отношений с Беларусью. Это может включать, среди прочего, и санкции. ЕС призвал политическое руководство страны "начать подлинный и всеобъемлющий диалог с обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия".



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