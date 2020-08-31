

В Грузии оппозиция согласовала план основных реформ в случае победы на выборах

31.08.2020 10:23





Лидеры грузинской оппозиции согласовывают приоритеты своей работы, в случае победы на парламентских выборах. Семь партий определили план первоочередных реформ в системе правосудия, сферах образования, экономики и собственности.



Проект, который в ближайшее время будет оформлен как меморандум, лидеры оппозиции обсудили на встрече в Боржоми. Участие в ней принимали представители партий «Гирчи», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Демократическое движение – Единая Грузия», «Лело для Грузии», политических платформ «Граждане» и «Стратегия Агмашенебели».



Список договоренностей на данном этапе выглядит следующим образом.



Система правосудия



Оппозиционные партии считают, что министерство внутренних дел должно быть децентрализовано. Для этого они предлагают выбрать в самоуправляемых единицах полицейских шерифов. Предполагается, что шерифы будут расследовать все виды преступлений, за исключением выходящих за рамки их территориальной юрисдикции.



Также участники встречи считают, что необходимо создать бюро по борьбе с организованной преступностью.



Службу государственной безопасности Грузии оппозиционные партии предлагают упразднить, передав ее функции нескольким новым ведомствам. Среди них независимое антикоррупционное бюро и служба контрразведки.



В случае победы на выборах оппозиция намерена провести и реформу прокуратуры. Согласно концепции, прокуратура перестанет быть частью надзорно-следственного аппарата, сохранив за собой право представительства в суде.



Одновременно при рассмотрении менее тяжких преступлений в качестве обвинителя сможет выступать адвокат пострадавшей стороны, а не прокурор. Выбрать обвинителя – адвоката или прокурора – смогут сами пострадавшие.



Образование



Сектор частного образования предлагается полностью освободить от государственного регулирования. Государственным школам обещают предоставить финансовую и управленческую автономия.



Реституция



Участники встречи считают, что незарегистрированные земельные участки, которые фактически принадлежат людям, и никто не оспаривает право на пользование ими, должны быть зарегистрированы в собственность.



Незарегистрированные земельные участки, которые фактически находятся в общей собственности сельской общины или населения села и на которые не претендует другие люди, должны быть зарегистрированы как собственность села/общины. Государственное имущество и полезные ископаемые, за исключением особых случаев, распределяются между гражданами Грузии в равной степени.



«Мы договорились о двух больших реформах. Одна из них – это возвращение гражданам конфискованного при большевиках имущества — это леса, земли, недвижимость», — заявил лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.



Сокращение государственных расходов и экономическая политика



До 2024 года размер государственных расходов предлагается сократить до 20% ВВП. Также оппозиция обещает разработать механизмы предотвращения девальвации национальной валюты в течение 100 дней после прихода к власти.



Предвыборные встречи, на которых лидеры оппозиции обсуждают планы на будущее, организуются по инициативе «Гирчи» и «Национального демократического института по международным вопросам» (NDI). Итогом первого раунда таких переговоров стал меморандум о реформировании судебной системы. В марте его подписали до 30 партий.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







