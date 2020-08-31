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Президент Грузии сегодня официально объявит дату парламентских выборов
31.08.2020 10:30
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня официально объявит дату парламентских выборов и начало предвыборной кампании.
Согласно Конституции Грузии, выборы в Грузии проводятся в последнюю субботу октября, в этом году это 31 октября. По законодательству и дата выборов, и начало предвыборной кампании объявляются за 60 дней до них.
Нынешние парламентские выборы пройдут по новой системе. Население страны должно выбрать 150 депутатов – 120 от партий и 30 по мажоритарным округам.
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