

Гахария: Результаты внутреннего туризма мы видим в Батуми, Хелвачаури, Кеда и везде

31.08.2020 13:42





Глобально вы видите, что недостаток туризма есть и Аджарии, и в мире, однако, вся Грузия сплотилась и сказала, что давайте сначала откроем для себя нашу страну. Результаты внутреннего туризма мы видим сегодня в Батуми, Хелвачаури, Кеда и везде, - завил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Хелвачаури при представлении кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури Анзора Болквадзе и кандидата в мажоритарные депутаты Верховного А/Р Аджария Придона Путкарадзе.



Как заявил премьер, после завершения выборов, на второй же день страна должна вернуться в рабочий режим.



«Для меня большая честь находиться сегодня здесь и говорить о том, что нужно сделать завтра и послезавтра. Вообще, все мы должны хорошо понимать, что находимся в избирательном цикле и, считайте, что с 1 сентября предвыборная компания будет открыта, однако, как только мы победим в справедливой борьбе, на второй же день нам нужно будет уже перейти на рабочий, повседневный трудовой цикл, и это имеет большое значение», - заявил Гахария.



По его словам, уникальном Хелвачаури заключается в том, что здесь сельское хозяйство, индустриальная экономика и туризм развиты на одном уровне, и тут у людей много возможностей.



«В этом году мы немного испытываем трудности в связи с пандемией, и не только наша страна. Глобально вы видите, что недостаток туризма есть и в Аджарии, и в мире, однако, вся Грузия сплотилась и сказала, что давайте сначала откроем для себя нашу страну. Результаты внутреннего туризма мы видим сегодня в Батуми, Хелвачаури, Кеда и везде – сколько гостей из разных уголков Грузии в Аджарии. Главное же то, что предпринятые государством и правительством шаги являются абсолютно продуманными», - заявил Гахария.



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