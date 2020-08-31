

Гоциридзе: Мы обыкновенно примем участие во всех комитетских обсуждениях, но не в пленарных

31.08.2020 15:32





Фракция «Национальное движение» примет участие в работе комитетов парламента Грузии, однако к пленарным заседаниям у них будет избирательное отношение, в зависимости от приоритетности того или иного вопроса. Об этом заявил журналистам председатель фракции Роман Гоциридзе.



«С сегодняшнего дня мы обыкновенно примем участие во всех комитетских обсуждениях, а в особых случаях, при рассмотрении в парламенте значительных вопросов, будем участвовать и в пленарных заседаниях. А какие это вопросы и что будет приоритетным, мы увидим в эти дни. Мы продолжаем пребывать в том режиме, в каком были, и так будет до тех пор, пока в Грузии есть политзаключенные, что подтверждается и нашими международными партнерами, поэтому к участию в пленарных заседаниях у нас будет избирательное отношение», - заявил Гоциридзе.



Для справки, осенняя сессия парламента Грузии откроется 1 сентября. Согласно регламенту, осеняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Соответственно, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет именно 1 сентября. Повестка дня заседания будет согласована на заседании бюро, которое намечено на сегодня.



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