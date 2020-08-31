

«Национальное движение» начало предвыборную кампанию в Кутаиси

31.08.2020 15:39





Председатель «Единого национального движения», кандидат в мажоритарии в Кутаиси от объединенной оппозиции — «Сила в единстве» Григол Вашадзе и кандидат в мэры Кутаиси Гига Шушания встретились с избирателями Кутаиси.



Кандидаты представили местным жителям предвыборную программу и свое видение развития Кутаиси. Они также говорили о важности сохранения статуса парламентской столицы.



«Сегодняшнюю встречу можно считать началом предвыборной кампании объединенной оппозиции и «Единого национального движения» в Кутаиси. Когда мы встречаемся с множеством людей, мы убеждаемся, что такой нужды в Кутаиси еще не было. Кутаиси еще никогда не был так заброшен. Среди жителей Кутаиси бытует общее настроение, что так дальше продолжаться не может, функции Кутаиси нужно немедленно вернуть, город должен начать стремительно развиваться», — сказал Гига Шушания.



Этой встречей в Кутаиси партия открыла предвыборную кампанию 2020 года.





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