

Грузия вводит визу цифровой резидентуры для лиц, работающих дистанционно

31.08.2020 19:01





«Грузия вводит визу цифровой резидентуры для лиц, работающих дистанционно», — так называется статья, опубликованная в интернет-издании Travel of Phase.



Согласно статье, Грузия официально объявила об открытии программы визы цифровой резидентуры под названием «Дистанционно из Грузии».



Автор статьи отмечает, что если 2020 год и принес что-то полезное, так это осознавание важности дистанционной работы, что вам не нужно быть прикованным к рабочему месту.



«Многие страны начинают осознавать, что количество людей, работающих дистанционно, очень велико, и их масштабы могут быть значительно увеличены в результате изменения образа жизни для всех нас. Грузия всегда была привлекательна для неторопливых путешественников из-за правил длительного пребывания в стране, и теперь она официально запускает программу визы цифровой резидентуры», — говорится в статье.



В то же время уточняется, что программа «Дистанционно из Грузии» позволит людям оставаться в стране по меньшей мере 180 дней или до одного года и вести свой онлайн-бизнес на законных основаниях дистанционно, не беспокоясь о визовых процедурах.



Кроме того, издание публикует информацию о том, как граждане должны подавать документы, кто может подавать заявки, каким требованиям они должны соответствовать и т.д.



По информации издания, право участвовать в программе «Дистанционно из Грузии» имеют граждане 95 стран. В частности, заявки принимаются из следующих стран: Албания; Андорра; Антигуа и Барбуда; Аргентина; Армения; Аруба; Австралия; Австрия; Азербайджан; Багамы; Бахрейн; Барбадос; Беларусь; Бельгия; Белиз; Бермудские острова; Босния и Герцеговина; Ботсвана; Бразилия; Британские Виргинские острова; Бруней; Болгария; Канада; Каймановы острова; Колумбия; Коста-Рика; Хорватия; Кипр; Республика Чехия; Дания; Доминиканская Республика; Эквадор; Сальвадор; Эстония; Фолклендские острова; Фарерские острова; Финляндия; Франция; Французская Полинезия; Германия; Гибралтар; Греция; Гренландия; Ватикан; Гондурас; Венгрия; Исландия; Ирландия; Остров Мэн; Израиль; Италия; Япония; Иордания; Казахстан; Кувейт; Кыргызстан; Латвия; Ливан; Лихтенштейн; Литва; Люксембург; Малайзия; Мальта; Маврикий; Мексика; Молдова; Монако; Черногория; Нидерланды; Нидерландские Антильские острова; Новая Каледония; Новая Зеландия; Норвегия; Оман; Панама; Польша; Португалия; Катар; Румыния; Россия; Святой Винсент и Гренадины; Сан-Марино; Саудовская Аравия; Сербия; Сейшельские острова; Сингапур; Словакия; Словения; Южная Африка; Южная Корея; Испания; Швеция; Швейцария; Таджикистан; Таиланд; Турция; Туркменистан; Острова Теркс и Кайкос; Украина; Объединенные Арабские Эмираты; Великобритания; Соединенные Штаты Америки; Узбекистан.



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