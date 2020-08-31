

Беселия: Ожидаю, что следующее правительство будет коалиционным

31.08.2020 19:02





Ожидаю, что следующее правительство будет коалиционным. Эти изменения мне представляются необратимыми, несмотря на то, кто о чем мечтает или как видит эти изменения, - заявила журналистам независимый депутат парламента Грузии Эка Беселия.



По ее словам, невзирая на то, что, «прогнозы, как говориться, дело неблагодарное», она предполагает, что выборы 2020 года принесут изменения.



Беселая дала оценку и предвыборной обстановке, отметив, что оппозиция и власти находятся в неравных условиях.



Эка Беселия сказала и о планах партии «За справедливость» и отметила, что в первой половине сентября они представят избирательную программу и первую десятку списка. Также, через несколько дней станут известны и имена их кандидатов в мажоритарные депутаты.



«Что касается наших планов, наша партия самостоятельно примет участие в выборах и так мы и зарегистрируемся», - заявила Беселия.



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