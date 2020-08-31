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Проблема с лекарствами в госпрограмме для больных эпилепсией решена - Минздрав Грузии
31.08.2020 19:26
Проблемы в госпрограмме, предусматривающей продажу лекарств для больных эпилепсией по льготным ценам, решены - пациенты уже могут свободно вынести из аптек препарат Леветирацетам, заявляют в Минздраве Грузии.
Часть больных эпилепсией жаловалась, что уже почти два месяца они не могут купить нужный медикамент в рамках программы и вынуждены платить за него из собственных средств. А стоит он около 200 лари (65 долларов), что многим не по карману.
В Минздраве заявляют, что проблема решена и часть пациентов уже получила данный медикамент.
В ведомстве также пояснили, что причиной сбоя в программе стала процедура переноса данного медикамента из одной программы в другую.
"На сегодняшний день проблема всех медикаментов снята в сетевой сети "Аверси". К концу дня и другие аптеки тоже будут иметь доступ к данному препарату", - отметили в Минздраве страны.
Напомним, что с текущего года изменились правила пользования госпрограммой обеспечения лечебными медикаментами хронических больных. В частности, в рамках госпрограммы, бенефициарам больше не нужно приходить в Агентство соцобслуживания, проходить одноразовую регистрацию и каждый раз предоставлять форму-100. Только после регистрации бенефициары программы могли получить лекарство в аптеке. Теперь граждане могут получить лекарство по электронному рецепту врача.
Данной программой могут пользоваться те лица, которые зарегистрированы в базе данных социально незащищенных семей и чьи рейтинговые баллы не превышают 100 тысяч, также пенсионеры, лица с ОВЗ, граждане с болезнью Паркинсона и эпилепсией.
Госпрограмма распространяется также на другие хронические заболевания: сердечно-сосудистой системы, диабет (второй тип), заболевания щитовидной железы и т.д.
Соцнезащищенные, лица с ОВЗ, пенсионеры получают медикаменты по символической цене - 1 лари. А больные болезнью Паркинсона или эпилепсией во время покупки медикамента пользуются минимум 75% скидкой.
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