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Кобахидзе: Наблюдатели NDI и IRI не смогут приехать на выборы
31.08.2020 19:32
Нынешнее решение таково, что наблюдатели Национального демократического института (NDI) и Международного республиканского института (IRI), по всей видимости, не приедут на выборы. Аналогичные решения они приняли и в отношении других стран. К примеру, в Украине проводились муниципальные выборы, и запланированный визит был отложен и туда. Такова информация, корой я располагаю, - заявил журналистам исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это общее решение, которое ими принято в связи с наблюдателями на текущий год.
«Я лично встречался с руководителем офиса IRI, и он пояснил основания отмены этого визита на данном этапе, однако определенные надежды на то, что они приедут в Грузию, все еще существуют. Посмотрим, как будут развиваться события», - заявил Ираклий Кобахидзе.
На вопрос журналиста о том, заключается ли причина неприезда представителей этих организацией в их критике со стороны властей, Кобахиде ответил, что правящая команда никогда не критикует NDI и IRI.
«Мы никогда не критикует NDI и IRI. Есть лишь одно маленькое исключение, где мы критикуем не их, а нанятые ими исследовательские организации. Речь идет о тех, грузинских организациях, которые связаны с «Национальным движением». Соответственно, с нашей стороны вы не услышите критику NDI и IRI», - заявил в беседе с журналистами Кобахидзе.
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