

Гахария вдруг вспомнил, что городу Батуми нужен генплан

31.08.2020 20:38





29 августа в Батумском порту прошла предвыборная презентация правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. На презентации присутствовал и премьер-министр Грузии Гиорги Гахария. Он заявил, что «хватит делать деньги» и пообещал городу генеральный план.



«План будет готов через год после объявления тендера на его разработку», — пообещал премьер и заметил, что «грузовые машины не должны ездить по центру города и создавать экологические проблемы городу и стране».



Гахария также вдруг вспомнил о том, что настало время подумать об облике Батуми:



«Генеральный план должен быть непоколебимым законом для каждого строителя. Хватит просто делать деньги. Теперь обязательно надо думать об облике Батуми и сохранить хотя бы то, что осталось».



Генеральный план Батуми — излюбленное предвыборные обещание властей на протяжении 14 лет. Из-за отсутствия плана в Батуми идет хаотичная застройка.



Генеральный план — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий.



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