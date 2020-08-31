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Гахария вдруг вспомнил, что городу Батуми нужен генплан
31.08.2020 20:38
29 августа в Батумском порту прошла предвыборная презентация правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. На презентации присутствовал и премьер-министр Грузии Гиорги Гахария. Он заявил, что «хватит делать деньги» и пообещал городу генеральный план.
«План будет готов через год после объявления тендера на его разработку», — пообещал премьер и заметил, что «грузовые машины не должны ездить по центру города и создавать экологические проблемы городу и стране».
Гахария также вдруг вспомнил о том, что настало время подумать об облике Батуми:
«Генеральный план должен быть непоколебимым законом для каждого строителя. Хватит просто делать деньги. Теперь обязательно надо думать об облике Батуми и сохранить хотя бы то, что осталось».
Генеральный план Батуми — излюбленное предвыборные обещание властей на протяжении 14 лет. Из-за отсутствия плана в Батуми идет хаотичная застройка.
Генеральный план — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий.
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