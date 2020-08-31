

Президент Грузии провела встречу с Народным защитником

31.08.2020 22:14





Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня встретилась с Народным защитником Нино Ломджария.



Президент поговорила с омбудсменом о защите детей, семейном насилии и насилии в отношении женщин.



Как сообщает пресс-служба президента, Саломе Зурабишвили приветствует как новый Детский кодекс, так и инициативу, которая вместе со сдерживающим ордером предполагает установление электронного надзора за насильником.



«Государственные механизмы совершенствуются и ужесточаются, чтобы искоренить совершенно неприемлемый для нашей культуры феномен – насилие. Однако не нужно забывать, что и общество и каждый и нас ответственны за неприемлемость насилия и своевременное реагирование на него», — отметила президент.



Президент считает, что в Детском кодексе весьма хорошо расписаны механизмы по защите прав детей, однако все еще существуют проблемы при его осуществлении.



На встрече было сказано о важности вовлечения различных организаций в защиту прав детей.



Президент и народный защитник договорились, что продолжат совместную работу по упомянутым вопросам, и президент выразила готовность принять активное участие в информационной кампании, которая будет способствовать популяризации прав детей, доведению информации до детей и повышению доступности новых сервисов.





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