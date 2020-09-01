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Сегодня открывается осенняя сессия парламента Грузии
01.09.2020 10:06
Сегодня открывается осенняя сессия парламента Грузии откроется. Согласно регламенту, осеняя сессия открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря.
Соответственно, первое пленарное заседание осенней сессии пройдет именно 1 сентября. Вчера на заседании бюро была согласована повестка дня пленарной сессии 1-4 сентября.Повестка дня заседаний согласована на заседании бюро, которое намечено.
Пленарным заседанием, будет руководить вице-спикер парламента, поскольку, из-за того, что у сотрудника личной охраны председателя парламента подтвердился коронавирус, Арчил Талаквадзе перешел в самоизоляцию.
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