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С сегодняшнего дня начинается выдача помощи в размере 200 лари для детей до 17 лет включительно
01.09.2020 11:33
С сегодняшнего дня начинается зачисление 200-ларовой помощи детям до 17 лет включительно.
При этом лицам, имеющим банковскую задолженность, данная помощь не будет вычтена.
Соответствующая договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Грузии Георгия Гахария с руководителями коммерческих банков, которая прошла в администрации правительства. В соответствии с соглашением, если у получателя помощи есть кредитное обязательство перед банком, банк не будет обращаться за упомянутой социальной помощью для ее погашения.
Для получения единовременной социальной помощи в размере 200 лари детям до 18 лет был создан специальный портал — daxmareba.moh.gov.ge, а регистрация в системе продлится до 1 декабря 2020 года.
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