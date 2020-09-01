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Служба госаудита начала проверку законности финансирования «Альянса патриотов»
01.09.2020 12:36
Служба государственного аудита начала проверку по факту законности финансирования «Альянса патриотов Грузии». Как сообщают в ведомстве, Служба аудита в целях получения дополнительной информации обратились с письмом к «Альянсу патриотов».
«Служба государственного аудита продолжает активный мониторинг политических партий в предвыборный период. В связи с этим конкретным случаем мы изучаем информацию, отображенную в досье. Проверка начата, и мы прибегнем ко всем мерам, предполагаемым нашим мандатом», - заявили в Государственной службе аудита.
Напомним, что член партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария на основании материалов, опубликованных антипутинской неправительственной организацией, 25 августа внесла заявление в прокуратуру в связи с финансированием «Альянса патриотов». Как заявляет Хоштария, «в Досье приведены конкретные суммы, графики и инструкции, которые враждебное государство – Россия и близкие к Кремлю лица дают «Альянсу патриотов».
Вместе с тем, вчера прокуратура Грузии сообщила, что заявление по поводу законности финансирования «Альянса патриотов» передано для дальнейшего реагирования Службе государственного аудита.
Материалы «Досье»: Часть I и часть II
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