

Президент и премьер-министр Грузии поздравили абитуриентов с зачислением в вузы

01.09.2020 12:52





Президент и премьер-министр Грузии поздравили и пожелали успеха зачисленным в вузы абитуриентам.



«Поздравляю вас, первокурсники, в вашей жизни начинается очень интересный и важный этап. Знайте, что ваше образование является обязательным условием успеха нашей страны! А те, кто не смогли в этом году поступить в высшее учебное заведение, не расстраивайтесь, подготовьтесь еще больше и в будущем году обязательно достигните своей цели. Желаю вам успехов, вы – это лучшее будущее Грузии!», — написал Георгий Гахария на своей официальной странице в фейсбуке.



«Поздравляю всех молодых ребят с успешным завершением Единых национальных экзаменов и студенчеством. Знания, образование и профессионализм, которые вы приобретете в течение этих лет, создадут будущее нашей страны! Я желаю вам успехов и хочу, чтобы вы поверили, что от вашего труда, возможностей и желаний зависят ваши достижения!», — написала Саломе Зурабишвили на своей странице в фейсбуке.



Студентами в этом году стали 29 614 абитуриентов. Грант получили 6 550 абитуриентов, из них обладателями 100% гранта стали более тысячи абитуриентов. 1,5 тысячи получили 70-процентное финансирование, а более 4 тысяч — 50-процентное.



В прошлом году студентами стал 71% зарегистрированных абитуриентов, а в этом году право на продолжение учебы в вузах завоевали 75%.



Единые национальные экзамены в Грузии завершились 25 июля. По данным Национального центра экзаменов и оценок, на них зарегистрировались более 39,3 тысячи абитуриентов и более 3,6 тысячи студентов.



Чтобы стать студентов в Грузии надо сдать три экзамена – два обязательных: грузинский язык и литературу, и иностранный язык, а третий — по выбору. В этом году на экзаменах отменили ранее обязательный экзамен по общим навыкам. В этом году его сдавали только по требованию конкретных вузов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







