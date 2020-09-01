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События на «Аджара ТВ»: Омбудсмен обратилась к представителям ООН и ОБСЕ
01.09.2020 12:59
В связи с событиями в Общественном вещателе Аджарии [«Аджара ТВ»] Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратилась к Специальному докладчику ООН по вопросу о защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан, а также к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезире. Об этом сообщили в аппарате Народного защитника.
Согласно сообщению, в отправленных письмах Народный защитник информирует о нарушениях, выявленных в результате расследования текущих событий в телекомпании, что, по их мнению, угрожает плюрализму медиа в Грузии и негативно сказывается на свободе слова.
Народный защитник полагает, что текущие события в Общественном вещателе Аджарии направлены на изменение редакционной политики телевидения.
Омбудсмен также подчеркивает, что в период выборов, крайне важно иметь в стране свободную от вмешательства общественную телекомпанию.
«До событий, описанных в письмах к специальным докладчикам, ряд местных и международных организаций оценили Общественного вещатель Аджарии как беспристрастный телеканал с прозрачным и сбалансированным освещением избирательного процесса», — говорится в заявлении аппарата омбудсмена.
Кроме того, в письмах Народный защитник просит представителя ОБСЕ и специального докладчика ООН проявить интерес к предоставленной информации, обратится к властям Грузии с публичным заявлением, и/или в кратчайшие сроки прибыть с официальным визитом в Грузию для расследования обстоятельств, описанных в письме.
Народный защитник надеется, что реагирование на ситуацию в Аджарской телерадиовещательной компании со стороны международных организаций внесет значительный вклад в существование свободных СМИ в Грузии.
Как известно, 24 августа Народный защитник обратилась к директору Общественного вещателя Аджарии с рекомендацией восстановить в трудовых правах бывших и нынешних сотрудников телекомпании, а также «в будущем воздержаться от дискриминации в отношении сотрудников с отличающимся мнением и создать условия для равного труда».
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