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Учеба в школах Грузии начнется по плану - замглавы Минздрава


01.09.2020   14:53


«Текущая эпидемиологическая дает гарантию того, что учеба [в школах] начнется по плану», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

По её словам, Минздрав вместе с министерством образования подготовил рекомендации, которые уже внедряются.

«Наш инспекторат проверяет безопасность труда в разных местах, побывал в нескольких школах, проверил готовность, дал рекомендации и, конечно же, продолжит мониторинг готовности школ к безопасному началу учебы. У нас пока нет причин откладывать начало учебного года», — сказала Тамар Габуния.

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