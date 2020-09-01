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Учеба в школах Грузии начнется по плану - замглавы Минздрава
01.09.2020 14:53
«Текущая эпидемиологическая дает гарантию того, что учеба [в школах] начнется по плану», — заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
По её словам, Минздрав вместе с министерством образования подготовил рекомендации, которые уже внедряются.
«Наш инспекторат проверяет безопасность труда в разных местах, побывал в нескольких школах, проверил готовность, дал рекомендации и, конечно же, продолжит мониторинг готовности школ к безопасному началу учебы. У нас пока нет причин откладывать начало учебного года», — сказала Тамар Габуния.
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