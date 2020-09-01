

В сентябре в Батуми пройдет международный фестиваль авторского кино

01.09.2020 15:01





Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет частично в онлайн режиме, а также в обычном формате с 13 по 20 сентября.



Хотя в этом году у фестиваля не будет иностранных гостей из-за пандемии коронавируса, программа кинофестиваля будет традиционно интернациональной и зрители смогут увидеть много новых фильмов. Также пройдут ретроспективы.



Кинопоказы пройдут в нескольких местах, в том числе в кинотеатре Apollo и на площади Европы, под открытым небом. На кинофестивале будут представлены несколько разделов — конкурсная и внеконкурсная секции.



В этом году на фестивале также будет представлен новый раздел — COVIDEO, в котором покажут короткометражные фильмы, снятые во время изоляции. В этом разделе представлены около 70 фильмов, из которых около 20 – грузинские, остальные – иностранные. Фильмы снимали как профессионалы, так и любители.



Пандемия сказалась и на подборе жюри кинофестиваля. На фестивале будет несколько конкурсных секций, каждая из которых имеет собственное жюри. Если раньше четверо из пяти членов жюри были иностранцами, то в этом году двое членов жюри будут иностранцами, а трое — грузинами. Иностранные члены жюри будут смотреть конкурсные фильмы онлайн.



Председателем жюри будет грузинский режиссер Лана Гогоберидзе, также оценивать фильмы будут Ника Абрамишвили, Георгий Овашвили, члены жюри из Франции и Германии и другие.



Примечательно, что правительство еще не выпустило конкретных рекомендаций о том, как показывать фильмы в кинотеатрах, но 26 августа начальник отдела инспекции труда Бека Перадзе, представил общие рекомендации, которые коснутся театра и кинозала.



Сеанс не должен длиться более трех часов, в зале должны проводиться дезинфекционные работы, зрителей следует рассаживать в шахматном порядке – стул рядом с каждым зрителем должен быть свободным. По условиям регуляций, количество зрителей в кинотеатре Apollo не должно превышать 156.



Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF основан в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино как в Грузии, так и за ее пределами. BIAFF предусматривает три главные номинации – лучший художественный, лучший документальный и лучший короткометражный фильм.



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