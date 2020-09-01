

Вашадзе: в период пандемии возросли суммы «изъятые банками у населения»

01.09.2020 17:35





Лидер партии "Новая Грузия" и автор "Стратегии Агмашенебели" Гиорги Вашадзе выступил с доказательствами, что в нынешнем «кризисном» году банки изъяли у населения имущества на сумму, коротая на 50 миллионов лари превышает, аналогичные показатели 2019 года. И теперь четыре «избранных» банка стали владельцами активов объемом в 220,407,109 лари и все это происходит в «период пандемии ковида».



«Экономическая ситуация в стране тяжелая, однако партия «разбитой мечты» [имеется в виду «Грузинская мечта» — ред.] Иванишвили, ничего не делает для улучшения ситуации. У меня есть четкое свидетельство того, в какой сложной ситуации мы находимся.



Одно из свидетельств — по состоянию на второй квартал 2020 года в собственность банков было передано имущество на сумму 220 миллионов лари, то есть частное или юридическое лицо обанкротилось на сумму 220 миллионов лари и его имущество было передано банкам. Эта сумма на 50 миллионов превышает показатель прошлого года, имеются ввиду показатели 4 банков.



Это означает, что во время коронавируса, когда г-н Гахария объявил нам, что проценты по кредитам будут отложены на три месяца и банковские операции должны были быть приостановлены, банки вывели и оформили 220 миллионов лари из экономики Грузии. Мы не знаем, на что были потрачены те 5 миллиардов, которые наша страна брала в счет долга



Наше правительство думает только о собственном кармане. Напомню, они перечислили своим компаниям 45 миллионов лари в период коронавируса и копейки — людям. В этой сложной ситуации, 45 миллионов были украдены прямо из госбюджета. Неужели в Грузии еще кто-то верит в правительство обманщиков Иванишвили, которые на протяжении этих 8 лет, не выполнило ни одно из своих обещаний?», — вопрошает Вашадзе.



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