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Гахария: Пациентам с онкологическими заболеваниями больше не придется проходить лишнюю бюрократию
01.09.2020 20:01
«Пациентам с онкологическими заболеваниями больше не придется проходить лишнюю бюрократию, чтобы получить полное финансирование сервисов», — заявил премьер-министр Георгий Гахария в связи с увеличением суммы возмещения расходов на лечение онкологических заболеваний.
Как написал премьер в соцсети, получатели базового целевого и ветеранского пакета получат услуги на сумму 20 000 лари вместо 12 000 лари, а пользователям возрастного пакета будет возмещено 23 000 лари вместо 15 000 лари.
«Сюда входит полный охват трех групп химиотерапии, лучевой, гормональной и противоопухолевой терапии, а также 21 наименование медикаментов, которые ранее не были предусмотрены в программе. Это будет очень простой механизм, так что пациенту не придется проходить через лишнюю бюрократию, чтобы получить полное финансирование этих услуг», — написал премьер-министр.
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