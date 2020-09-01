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«Европейская Грузия» планирует обратиться в суд с иском против «Альянса патриотов»
01.09.2020 21:05
Партия «Европейская Грузия» планирует обратиться в Конституционный суд с иском против «Альянса патриотов Грузии» [АПГ] и начать сбор подписей среди грузинских парламентариев.
В партии заявляют, что в случае сбора подписей 30-ти депутатов, они обратятся в Конституционный суд и потребуют снятия АПГ с выборов:
«У нас будет 20 подписей, и для сбора остальных [10] подписей я обращусь к «большинству» и если эта команда [команда правящей партии «Грузинская мечта»] не является их [АПГ] продолжением, мы обратимся в Конституционный суд с просьбой снять «Альянс патриотов» с выборов», — сказала Ирма Надирашвили.
За последние несколько дней на журналистской платформе «Досье», основанной российским бизнесменом и бывшим политзаключенным Михаилом Ходорковским, были опубликованы две части расследования деятельности АПГ.
В первой части издание сообщало, что партия получила от Кремля 8 миллионов долларов на финансирование кампании АПГ на выборах 2020 года. Что партия сотрудничает с политтехнологом Сергеем Михеевым и Московской компанией POLITSECRETS. Михеева в свою очередь курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев.
Во второй части журналистского расследования говорится о визите лидеров АПГ в Абхазию и приводятся тезисы к пресс-конференции Ирмы Инашвили и Георгия Ломия.
О значимости прямого диалога с Сухуми, Цхинвали и Москвой как способа «избежать новой разрушительной войны» и о том, что POLITSECRETS разработал стратегию и рабочий план избирательной кампании АПГ.
Ирма Инашвили, лидер «Альянса патриотов», называет опубликованное в «Досье» журналистское расследование ложью.
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