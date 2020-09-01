

ЦИК обеспечит организацию выборов в парламент Грузии на 3 657 избирательных участках

01.09.2020 22:38





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии с сегодняшнего дня начинает осуществление всех тех процедур, которые необходимы для организации назначенных на 31 октября парламентских выборов. Об этом на информационном брифинге рассказала вице-спикер ЦИК Анна Микеладзе.



Как отметила Микеладзе, ЦИК создает все условия для того, чтобы граждане в день голосования смогли воспользоваться своим гражданским правом в свободной и безопасной обстановке.



По ее словам, на проведенном сегодня заседании ЦИК был утвержден график мероприятий по выборам в парламент Грузии, который детально отражает все связанные с выборами действия и соответствующие сроки.



Избирательная администрация, в частности ЦИК и 73 окружных комиссии обеспечат организацию выборов в парламент Грузии на 3 657 избирательных участках. Постановлением, принятым на сегодняшнем заседании, для грузинских граждан, служащих в миротворческих батальонах ВС Грузии, дислоцированных в Афганистане, будут открыты 2 избирательных участках в Баграме и Мазари-Шарифе.



По словам Анны Микеладзе, к этому времени для участия в выборах зарегистрировались 59 политических партий. Вместе с тем, определенные партии с целью участия в выборах могут обратиться к председателю ЦИК не позднее 4 сентября. ЦИК определил и минимальное количество сторонников, необходимое для представления кандидатов в мажоритарные депутаты инициативными группами.



Как заявила пресс-спикер ЦИК, с 1 сентября вступают в силу все те правовые регуляции, которые связаны с назначением выборов. В частности, с сегодняшнего дня начали действовать правила по ведению предвыборной кампании (агитации), а также нормы, связанные с запретом использования бюджетных средств, должностного или служебного положения.



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