

В Грузии выявлено 38 новых случаев коронавируса

02.09.2020 10:48





В Грузии выявлено 38 новых случаев коронавируса, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge.



По данным сайта, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1548 случаев коронавируса. Еще 17 пациентов выздоровели, всего вылечились 1270 человек.



Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. Жертвами коронавируса стали 19 пациентов.



В режиме карантина находятся 6059 граждан, в стационарах под наблюдением врачей — 239 человек.



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