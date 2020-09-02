

Гахария: Учебный процесс в школах должен начаться 15 сентября

02.09.2020 11:35





«Несмотря на то, что у нас сегодня 38 инфицированных, конечно, о переносе школьного процесса речи не идет», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании Межведомственного координационного совета.



По словам главы правительства, учебный процесс в школах должен начаться 15 сентября и для этого необходима полная мобилизация министерств образования и здравоохранения.



«Речь идет о том, чтобы учебный процесс в школах должен начаться 15 сентября. Для этого необходима полная мобилизация министерств образования и здравоохранения. Наша ответственность здесь высока, чтобы избежать риска для процесса обучения. Это потребует неукоснительного соблюдения соответствующих мер в образовательных учреждениях», — заявил Георгий Гахария.



Премьер призвал соответствующие службы ужесточить меры безопасности.



«Хочу призвать мэрию города, чтобы в связи с нормами, которые установлены в общественном транспорте, на торговых объектах, были ужесточены подходы, потому, что сейчас сентябрь, отдыхающие возвращаются в город, начинают повседневную жизнь, выходят на работу, и тут все мы должны привыкнуть к тому, что, к сожалению, какой-то период нам придётся жить с подобными ограничениями и дискомфортом», — заявил Георгий Гахария.



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