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Гахария: Мы не объявляем специальных карантинных мер в Батуми


02.09.2020   13:17


Несмотря на то, что ситуация в Батуми в связи с эпидемией, как видно, сравнительно с остальной Грузией ухудшается, разумеется, мы не объявляем специальных карантинных мер в Батуми и о закрытии Батуми нет речи, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.

По его словам, в Батуми нужно усилить тестирование граждан.

«Вы знаете, что из зафиксированных в Батуми случаев 22 связаны с объектом питания. Сегодня в Батуми сконцентрировано весьма большое количество наших граждан, которые отдыхают и, следовательно, здесь нужно заострить внимание, усилить тестирование на бульваре и других точках», - заявил Гахария.

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