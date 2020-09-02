

Гахария: Мы не объявляем специальных карантинных мер в Батуми

02.09.2020 13:17





Несмотря на то, что ситуация в Батуми в связи с эпидемией, как видно, сравнительно с остальной Грузией ухудшается, разумеется, мы не объявляем специальных карантинных мер в Батуми и о закрытии Батуми нет речи, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании межведомственного совета.



По его словам, в Батуми нужно усилить тестирование граждан.



«Вы знаете, что из зафиксированных в Батуми случаев 22 связаны с объектом питания. Сегодня в Батуми сконцентрировано весьма большое количество наших граждан, которые отдыхают и, следовательно, здесь нужно заострить внимание, усилить тестирование на бульваре и других точках», - заявил Гахария.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







