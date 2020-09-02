

«Единое национальное движение» начало процедуру регистрации в ЦИК

02.09.2020 15:11





Партия «Единое Национальное движение» подала заявление в ЦИК о регистрации для участия в выборах, сообщает Общественное телевидение.



Заявление подала одна из лидеров партии, депутат парламента Тина Бокучава.



Она выразила уверенность в том, что выборы в парламент станут переломным моментом для общества, которое «примет правильное решение».



«Сегодня мы подали в Центральную избирательную комиссию заявление о регистрации «Единого национального движения». Мы зарегистрировались для участия в выборах, которые являются переломным моментом для нашего будущего. Мы должны выбрать: оставаться в орбите России, с коррупцией, установленной Бидзиной Иванишвили, или выбрать лучшее будущее, демократическое и западное будущее. Я уверена, что люди сделают очень достойный и правильный выбор и выберут лучшее будущее для своих детей.



«Единое Национальное движение» находится в авангарде борьбы с режимом Иванишвили в течение восьми лет, и, конечно же, «Национальное движение» будет в авангарде победы в этой битве 31 октября, когда оппозиция победит Бидзину Иванишвили и положит вместе с ним конец той безнадежности, которая была эти восемь лет», — сказала Бокучава.



Выборы в парламент Грузии и в Верховный совет Аджарии пройдут 31 октября. Соответствующее распоряжение о назначении даты выборов подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Впервые выборы в парламент будут проходить по новой смешанной системе – 120 депутатов будут избраны по пропорциональной, а 30 – по мажоритарной системе.



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