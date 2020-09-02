

Гамкрелидзе о эпидемвспышке в Батуми: Поводов для паники нет

02.09.2020 15:22





В Грузии не планируется введение каких-либо строгих ограничений, несмотря на резкое увеличение случаев распространения коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



В Грузии сегодня был зафиксирован рекордный показатель выявления новых случаев коронавирусной инфекции – 38 за сутки. В последний раз такой высокий показатель был зафиксирован 16 апреля – 34 случая.



Между тем Гамкрелидзе заявляет, что «ничего чрезвычайного не происходит и поводов для паники нет».



Рост случаев коронавирусной инфекции был ожидаем, исходя из роста внутреннего туризма. При этом, по его словам, такое количество случаев не станет тяжелым грузом для системы здравоохранения.



«У нас 34 случая было и в апреле. В принципе, это было прогнозируемо в том плане, что в стране серьезно возросла мобильность. Лето, в стране серьезно вырос внутренний туризм. 38 случаев и даже 50 – это не является грузом для системы здравоохранения», — сказал Гамкрелидзе.



Глава центра подчеркнул, что пока эпидситуация полностью управляема, однако граждане не должны создавать себе иллюзию того, что в Грузии побороли коронавирус.



«Мы его не побороли. Инфекция циркулирует в стране, это подтверждает множество исследований и наблюдений. И если мы не будем соблюдать элементарные рекомендации, тогда возникнет опасность широкомасштабного распространения», — сказал Гамкрелидзе.



«С большой вероятностью можно сказать, что в стране не будет введено никаких строгих ограничений. Это не только наша, но и международная политика. Вы знаете, что сегодня положение во многих местах ухудшено, однако страны не смогут остановиться, экономика не может остановиться», — отметил Гамкрелидзе.



По последним данным, в Грузии проведено 386 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, а также 151 тысяча «быстрых» тестов на антигены и антитела.



Гамкрелидзе еще раз призвал граждан соблюдать рекомендации, чтобы не содействовать распространению инфекции в стране. По его словам, эта проблема будет актуальна еще больше года, поэтому люди должны научиться жить вместе с вирусом, отметил он.



«Прошу вас и еще раз призываю, не расслабляйтесь! Мы видим, что в городе, или в других местах, люди уже меньше соблюдают правила в транспорте и в закрытых помещениях, меньше носят маски. Продолжают проводиться большие собрания по разным причинам», — сказал специалист.



Гамкрелидзе также сообщил, что Грузия уже внесла официальную заявку в Глобальном альянсе вакцин и заказала вакцину для прививки около 700 тысяч человек, это 20% населения страны.



«18 сентября уже будет оформлено соглашение и до 8 октября будет зачислен первый взнос, который гарантирует, что когда вакцина будет утверждена разными регулирующими организациями и Всемирной организацией здравоохранения, она будет доступна для нашего населения, конечно, в первую очередь, для групп риска», — подчеркнул Гамкрелидзе.



Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор в стране было лабораторно подтверждено 1 548 случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 270 человек (82%). Скончались 19 человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







