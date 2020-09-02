

Грузинские власти планируют запретить потенциальным нелегалам выезжать в ЕС

02.09.2020 16:36





Правительство Грузии внесло в парламент законопроект, согласно которому любой сотрудник пограничного ведомства получает право не выпускать из страны в ЕС и запрещать посадку на авиарейс гражданину при возникновении подозрения, что тот планирует нелегально остаться в Европе в поисках работы или с целью получить убежище.



Грузинам, улетающим в государства Шенгенского соглашения, вскоре придется каждый раз доказывать местным пограничникам, что они действительно едут в Европу в туристических целях, а не пытаются злостно воспользоваться безвизовым режимом, вступившим в силу с 2017 года.



Правительство идет на этот беспрецедентный шаг по настоятельному требованию стран ЕС, в первую очередь ФРГ, Франции, Испании и Нидерландов, обеспокоенных ростом числа нелегальных эмигрантов и просителей убежища из Грузии.



Несмотря на пандемию COVID-19, с недавних пор Тбилиси решил возобновить прямые рейсы в направлении Парижа, Мюнхена и Риги.



Ряд грузинских неправительственных организаций заявили, что законопроект, предложенный кабмином, противоречит действующей конституции, поскольку ограничивает право гражданина на свободу передвижения и выезда из страны.



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