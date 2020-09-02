

Гамкрелидзе: В Батуми не закроют кафе и ночные клубы

02.09.2020 17:50





Ситуация с новыми случаями передачи коронавируса в Батуми «требует внимания», однако бары и ночные клубы в Батуми закрывать не будут. Об этом сегодня заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Глава центра назвал рекордное выявление в Батуми случаев инфицирования «микровспышкой» и призвал владельцев и сотрудников клубов и баров соблюдать меры безопасности.



«Обращаюсь к клубам и барам в Батуми, где люди интенсивно собираются: мы не поднимали вопрос об их закрытии, но там должны соблюдаться все противоэпидемические меры. В частности, ежедневная хорошая уборка с легкой дезинфекцией и раз в два-три дня полная дезинфекция этих помещений.



К сожалению, за нашими призывы протестировать сотрудников кафе-баров в Батуми и Кобулети не последовало надлежащего ответа. Сегодня я обращаюсь к ним еще раз и призываю их пройти тестирование, в Батуми для этого есть все условия.



Если резюмировать итоги Батуми, то ситуация там требует внимания, да, у нас есть микровспышка, но я уверен, что страна позаботится об этом соответствующим образом и скоро эта эпидемия будет погашена, конечно, с вашей помощью мы постараемся предотвратить распространение заражения», — сказал Гамкрелидзе.



В Грузии сегодня был зафиксирован рекордный показатель выявления коронавирусной инфекции – 38 за сутки. До этого такой высокий показатель был зафиксирован 16 апреля – 34 случая.



Вспышка связана с Аджарией, где за последние сутки выявлено 26 новых случаев. Из них 22 — это сотрудники популярного кондитерского магазина «Дона». Два дня назад коронавирус там был выявлен у консультанта, после чего 70 сотрудников были переведены в карантин и началось их тестирование.



Как сообщают в Центре общественного здравоохранения Аджарии, состояние здоровья всех инфицированных удовлетворительное, их переводят в клиники для начала лечения. Среди инфицированных один несовершеннолетний. Часть контактов инфицированных переведена в карантин, а другая перешла в самоизоляцию.



В кластер кондитерской «Дона» сейчас входит всего 23 инфицированных. Пока эпидемиологи не могут сказать, как далеко инфекция распространилась из этого заведения.



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