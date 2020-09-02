

Власти Германии: Навального отравили веществом класса «Новичок»

02.09.2020 17:56





Лаборатория вооруженных сил Германии установила, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Об этом говорится в сообщении, опубликованном правительством ФР, передает BBC.



В заявлении отмечается, что специалисты бундесвера исследовали анализы Навального с разрешения вречей берлинской клиники "Шарите". Туда российского оппозиционера доставили через два дня после того, как он впал в кому на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.



По данным правительства Германии, в ходе исследования в анализах Навального обнаружили явные следы боевого отравляющего вещества класса "Новичок".



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил агентству РИА Новости, что власти Германии не информировали российскую сторону о своих выводах про отравление Навального. По его словам, у России таких данных нет.



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