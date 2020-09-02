

Политические партии смогут размещать предвыборные плакаты в заранее определенных местах

02.09.2020 18:14





В соответствии с Избирательным кодексом, муниципалитеты Тбилиси определили перечень мест для размещения предвыборных плакатов, который уже направлен на утверждение в столичное муниципальное собрание (сакребуло). Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании муниципального правительства.



«Как вы знаете, парламентские выборы пройдут 31 октября текущего года. Избирательная кампания начинается. Поэтому, в соответствии с Избирательным кодексом, муниципалитеты Тбилиси определили места для размещения предвыборных плакатов, которые уже направлены на утверждение в столичное сакребуло. После утверждения этот перечень будет отправлен в Центральную избирательную комиссию. В документе перечислены те места, где политические партии смогут разместить предвыборные плакаты», - сказал Каха Каладзе.



Столичный мэр призвал политические партии размещать предвыборные плакаты лишь в отведенных для этого местах.



«Я хочу обратиться к политическим партиям, чтобы они руководствовались этим документом. В городе выделены соответствующие места. Постановлением определено, где именно можно размещать предвыборные плакаты. У нас, разумеется, нет никакого желания штрафовать политические партии, однако, если кто-либо нарушит закон, нам придется предпринять соответствующие шаги. Мы должны вместе беречь город, заботиться о его визуале и чистоте. Поэтому, моей просьбой будет руководствоваться этим документом», - отметил Каха Каладзе.



Мэр Тбилиси поручил муниципальной инспекции столицы своевременно реагировать на нарушения в соответствии с законом.



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