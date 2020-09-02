

В Уреки обустраивают бульвар – у министерства есть претензии к качеству работ

02.09.2020 20:09





В курортном поселке Уреки Озургетского муниципалитета Гурии ведутся работы по обустройству бульвара, сообщает пресс-служба министерства регионального развития и инфраструктуры.



Как выяснилось, у государственных структур есть претензии к качеству выполненных работ.



По данным министерства, работы ведутся как на бульваре, так и на центральных улицах Уреки. Проект финансируется правительством Грузии, его стоимость составляет около пяти миллионов лари (более 1,6 миллионов долларов).



Уже завершен первый этап реабилитации бульвара Уреки, который включал устройство освещения, велодорожек, небольших площадей и площадок для пространств сезонных кафе, а также строительство туалетов для коммерческих объектов. Также завершено обустройство дорожной инфраструктуры и установка наружного освещения на параллельных улицах бульвара.



С ходом работ на месте ознакомился исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шенгелия. Он отметил, что у подрядной компании, которую несколько раз предупреждали о качестве выполненных работ, по-прежнему есть проблемы с качеством выполненных работ, поэтому у нее могут быть финансовые обязательства по контракту.



«Министерство инфраструктуры при поддержке правительства ведет работы по обустройству бульвара Уреки. К сожалению, подрядчик не выполнил свои обязательства должным образом, и нам пришлось несколько раз делать им замечания. Сегодня мы также мониторим ситуацию. Тем не менее, работы на первом этапе более или менее завершены, хотя мы не можем быть полностью удовлетворены качеством. Поэтому наша дополнительная группа еще раз изучит этот объект, будет дано последнее предупреждение, и если указанные недостатки не будут исправлены в ближайшее время, мы будем вынуждены применить соответствующие санкции», — сказал Шенгелия.



Реабилитация бульвара в Уреки поможет развитию туристической инфраструктуры, что, в свою очередь, увеличит возможности трудоустройства местного населения, — отмечают в ведомстве.



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