

Парламент в третьем чтении утвердил законодательные изменения о выезде граждан в страны ЕС

02.09.2020 21:04





Парламент Грузии сегодня в третьем чтении утвердил новые правила для выезда граждан в страны Евросоюза и вводит новые регуляции.



Законопроект поддержали 74 депутата, никто не проголосовал против.



Согласно законопроекту, гражданин не будет иметь права выехать из Грузии, если будет разыскиваться правоохранительными органами или предоставит поддельные или недействительные документы.



Кроме того, гражданина Грузии могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, срок действия которого действителен еще не менее трех месяцев после возвращения на родину.



Также гражданину Грузии могут отказать в выезде в том случае, если у него отсутствуют обратный билет, или бронь на этот билет, или не забронирована гостиница либо нет точного адреса проживания принимающего его человека в стране Шенгенской зоны.



Причиной отказа в выезде может послужить и отсутствие страховки, а также недостаточное количество денежных средств.



Параллельно пакет поправок подразумевает и введение уголовной ответственности за организацию выдачи поддельных справок или документов за деньги гражданам Грузии для получения убежища в иностранном государстве.



Подобное действие будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от трех до восьми лет.



Условия и правила пересечения государственной границы гражданином Грузии, который направляется в Европу, установит глава МВД до 1 января 2021 года, как и условия и правила рассмотрения жалоб и обжалование в случае получения отказа в выезде.



Причиной принятия столь жестких мер стало увеличение числа соискателей убежища из Грузии в ЕС. Ранее обеспокоенность по этому поводу выразили Германия, Франция, Швеция, Исландия, которые призвали власти Грузии принять соответствующие меры.



Граждане Грузии с марта 2017 года имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.



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